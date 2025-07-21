Ветеранам СВО дадут гранты на фермерское хозяйство

В Свердловской области стартует программа «Агромотиватор» для участников СВО, желающих попробовать себя в сельском хозяйстве.

Как сообщили в ДИПе, врио губернатора Денис Паслер утвердил порядок предоставления финансовой помощи ветеранам специальной военной операции, которые заняты бизнесом в агропромышленном комплексе.

«Мы понимаем, как важно бойцам, вернувшимся с СВО, найти свое предназначение на «гражданке». Поэтому в регионе запущена программа по развитию личностного потенциала бойцов: это проекты «Управленческие кадры Урала» и «Агромотиватор». В этом году на гранты ребятам, которые решили заняться агробизнесом, направим 13 миллионов рублей. Этими деньгами фермер сможет покрыть до 90% своих расходов. Ключевое условие – производство сельзозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

О старте отбора заявок, которые будет принимать министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, будет сообщено дополнительно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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