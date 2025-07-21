Каждого шестого свердловчанина нужно заставлять отдыхать

17% свердловчан сталкивались с ситуацией, когда работодатель вынуждал их уйти в отпуск. В большинстве случаев заставлять отдыхать приходится айтишников (30%), водителей и логистов (22%), а также работников ресторанов, гостиниц и туризма (21%).

Чтобы подвигнуть трудоголиков взять отпуск, работодатели в 80% случаев прибегают к уговорам. Значительно реже применяются более жесткие меры: угрозы лишения премии (9%), списание отпускных без выплат (7%) и даже увольнения (2%).

Также, по данным исследования сервиса hh.ru, в этом году 17% жителей Свердловской области не собираются брать отпуск – среди них особенно много работников обслуживающего персонала, автомобильной сферы, а также специалистов ресторанно-гостиничного бизнеса и маркетинга. Еще 11% респондентов к середине года так и не решили, планируют ли отдыхать вообще.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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