Суд взыскал с дроппера 2 млн рублей в пользу обманутого пенсионера

Прокуратура Артемовского помогла пенсионеру вернуть более 2 млн рублей, похищенных мошенниками. Как сообщает прокуратура Свердловской области, суд взыскал эту сумму с дроппера – человека, чей счет использовали для вывода денег.

Как установило следствие, жителя Артемовского 1960 года рождения обманом уговорили перевести свыше 2 млн рублей на «инвестиционный счет», указанный злоумышленником.

Получателем денег стал житель Санкт-Петербурга 2003 года рождения. Он передал свою банковскую карту для вывода похищенных средств, но не смог доказать, что эти деньги поступили на его счет законно. Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании неосновательного обогащения в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение решения.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере продолжается.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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