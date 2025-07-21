В Нижнем Тагиле дети залезли на дерево и не смогли слезть

Сразу двух детей пришлось снимать с деревьев в воскресенье спасателям из Нижнего Тагила. Как сообщили в МБУ «Центр защиты населения», оба ЧП случились в Дзержинском районе.

«В первом случае мальчик 9 лет влез на дерево и не смог самостоятельно спуститься. Во втором случае мальчик 11 лет не смог спуститься с кроны тополя. И в том и в другом случае, все закончилось благополучно!» – рассказали спасатели.

Фото: страница МБУ «Центр защиты населения» «ВКонтакте»

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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