Через 20 лет на Уралмаше появятся две новые дороги

На Уралмаше появятся две новые дороги, которые свяжут проспект Космонавтов с улицами Полевой и Тюльпановой, открыв жителям района удобный выезд к частному сектору. Проекты планировки и межевания территории утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Строители проложат 1,3 километра новых дорог с шириной проезжей части от 7 до 15 метров. Вдоль появятся трехметровые тротуары и велодорожки шириной 2,5 метра, сообщают в пресс-службе мэрии. Кроме того, улицу Полевую продлят и оборудуют дождевой канализацией.
Реализовать проект планируют до 2045 года.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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