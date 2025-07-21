В парке Маяковского пройдет фестиваль в помощь бездомным собакам

27 июля в ЦПКиО им. Маяковского у сцены Sound Park с 11:00 до 20:00 будет проходить большой семейный фестиваль в поддержку бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Главными гостями станут собаки из пяти екатеринбургских приютов: «Зоозащита», «Лаподаи», «Сириус», «Протяни мне лапку» и «Большой пес». Посетители смогут лично пообщаться с питомцами всех размеров – от маленьких дворняжек до крупных алабаев, взять понравившуюся собаку на прогулку по парку и, возможно, обрести верного друга на всю жизнь.

На благотворительной ярмарке можно будет купить товары для животных по спецценам и сразу передать их на нужды бездомных. Также в программе: бесплатные мастер-классы для детей, познавательные лекции от кинолога Анны Жуковой (о мирном сосуществовании питомца с семьей и соседями) и ветеринара Валентины Шуляковской (об обязательном уходе за животными), экскурсии по парку. Завершится день грандиозным карнавальным шествием с гигантскими картонными собаками и живыми питомцами, присоединиться смогут и гости со своими собаками.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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