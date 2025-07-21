В свердловских магазинах будут продавать зараженные сливы

На прилавки магазинов Свердловской области поступит партия зараженных слив. В полутора тоннах плодов, привезенных из Турции, обнаружили калифорнийскую щитовку.

В пресс-службе Россельхознадзора рассказали, что сливы с вредителем не опасны: «Поскольку основным путем распространения щитовки является посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, продукция разрешена к реализации».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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