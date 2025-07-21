Рейс в Москву задержали на 5 часов

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Москву вылетит позже на 5 часов и 5 минут. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс SU-1401 должен был отправиться сегодня в 13:55, однако его перенесли на 19:00. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна. Вылета ждут 160 человек.

«В аэропорту транспортной прокуратурой организована работа мобильной приемной. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube