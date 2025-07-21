В ГАИ назвали самые неблагополучные по числу ДТП города

Количество ДТП с погибшими в первом полугодии 2025 года в целом в Свердловской области снизилось, но в отдельных городах, наоборот, растет. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, количество ДТП в области сократилось на 9,7%, число погибших – на 5,9%, а количество раненых – на 12,1%.

При этом значительно увеличилось количество ДТП с тяжкими последствиями в Каменске-Уральском, Алапаевске и Березовском.

Также наблюдается рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, с участием несовершеннолетних, а также случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения. В ГИБДД заявили, что в ближайшее время будет усилен контроль за соблюдением скоростного режима, а также работа с водителями электросамокатов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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