Осужденный за взятку в 14 млн рублей бывший судья не смог выйти из колонии по УДО

Свердловский областной суд оставил в силе постановление Тавдинского суда, который 19 мая отказал в условно-досрочном освобождении осужденному Олегу Гаврюшину.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, в 2019 году Гаврюшин, на тот момент – судья Арбитражного суда, был признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.6 ст. 290 УК РФ – «Покушение на получение взятки в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима со штрафом 14 млн рублей и с лишением права занимать должности в судебной системе и государственных правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Как было установлено в суде, Гаврюшин пытался получить взятку в размере 14 млн рублей за принятие судебного решения в пользу истца АО «Проектно-изыскательский институт ГЕО» по находящемуся у него в производстве делу. Посредником в получении взятки выступил его сын, который также был осужден Кировским районным судом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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