Мужчина на мощном электросамокате сбил 5-летнюю девочку, она в больнице

В Нижнем Тагиле 28-летний мужчина на собственном электросамокате с двигателем мощностью 450 Вт сбил 5-летнюю девочку.

Как сообщили в облГАИ, инцидент произошел 20 июля около 21:00 у дома № 64 по ул. Горошникова. Ребенка отвезли в детскую городскую больницу с различными травмами.

В ГАИ уточнили, что на самокате такой мощности можно ездить только по проезжей части, а не по тротуару, также необходимо иметь водительское удостоверение категории «М» и носить шлем.

Права у водителя самоката были, но о том, что на нем нельзя ездить по тротуару, он не знал.

Полицейские составили административные материалы, предусмотренные статьей 12.6 КоАП РФ за управление без мотошлема, частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару.

Водитель пояснил, что девочка выбежала на тротуар неожиданно.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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