Видеосправкой на вокзалах СвЖД за полгода воспользовались более 6,5 тысячи уральцев

Пассажиры Свердловской железной дороги активно используют современные справочные видеотерминалы, установленные на вокзалах. За первое полугодие 2025 года через них было получено более 6,5 тысячи консультаций. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.
Наибольшим спросом услуга видеосвязи с оператором пользуется на крупнейших вокзалах региона: в Екатеринбурге сделано почти 2,5 тысячи обращений, на вокзале Пермь-II – более 2 тысяч. Консультации доступны пассажирам круглосуточно на русском, английском и китайском языках. Для людей с нарушениями слуха операторы общаются на русском жестовом языке.
Чаще всего через терминалы пассажиры уточняют расписание движения поездов, варианты пересадок, наличие и стоимость билетов, а также номера путей отправления и прибытия составов. Кроме того, операторы помогают сориентироваться в здании вокзала, подсказывают маршруты городского транспорта и рассказывают о местных достопримечательностях.
Справочные видеотерминалы СвЖД работают на вокзалах многих городов, включая Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Тюмень, Ишим, Тобольск, Нижневартовск, Когалым, Ноябрьск и Коротчаево.
Екатеринбург, Светлана Муллагалеева
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