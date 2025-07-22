Уралец получил Орден Мужества и избежал ответственности за неуплату алиментов

В Верхней Пышме прекращено уголовное дело в отношении местного жителя, которого в 2024 году обвинили в неуплате алиментов. Причина в том, что мужчина заключил контракт с минобороны, поехал на СВО и был награжден государственными наградами.

Как сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области, молодой человек служит по контракту в зоне СВО, получил несколько наград и Орден Мужества. Командир войсковой части ходатайствовал об освобождении его от уголовной ответственности по основаниям п. «а» ст. 78.1 УК РФ (лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы).

Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено, кроме того, с денежного довольствия ежемесячно перечисляются алименты в пользу его ребенка.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube