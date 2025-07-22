«Это нормально, классно и красиво», – профориентацию детей советуют начинать с садика

Знакомить детей с востребованными на рынке труда профессиями надо начинать уже в дошкольных учреждениях, только делать это в легкой, игровой форме. Такое мнение высказал в эфире ОТВ в программе «Акцент» директор департамента труда и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

«Если это детский нежный возраст, то и профориентация должна быть нежная, это игровая форма, геймификация, – уточнил Антонов. – В одном городе уже начали реализовывать детскую игровую профориентационную площадку под открытым небом. Это игровая, на которой собрано несколько объектов, которые так или иначе связаны с профессиями: пожарная машина, автомобиль скорой помощи, не абстрактная песочница, а что-то, связанное со стройкой».

Чиновник считает, что такие занятия помогут детям понять, насколько привлекательными могут быть те или иные профессии: «Это такое легкое прикосновение к будущему. У нас ведь либо завод со сталью, со станками, либо что-то добывающее. Урал – это металл, это танки. Дети потихоньку это трогают и понимают, что это нормально, классно, красиво», – отметил Дмитрий Антонов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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