Дожди на Урале будут идти еще три дня

Дожди в Свердловской области задержатся еще по меньше мере на три дня.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, холодный антициклон прошел над регионом 21 июля, а 22 июля занял позицию над Западной Сибирью, освобождая пространство в Свердловской области для теплого влажного воздуха, который идет в регион с Европейской части России.

23-25 июля погоду определят атмосферные фронты и циклоническая система: ожидаются дожди и грозы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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