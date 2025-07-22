Вора, хватавшего за горло пенсионерок, задержали

В Екатеринбурге оперативники задержали грабителя, нападавшего на пенсионерок прямо в подъездах. Им оказался 42-летний безработный из поселка Новый Камышловского района. За плечами у мужчины уже несколько судимостей за кражи, грабежи и разбой.

По данным УМВД Екатеринбурга, злоумышленника удалось поймать после обращения в полицию 84-летней жительницы дома на улице Ольховской Железнодорожного района. Женщина рассказала, что 19 июня около 14:25, возвращаясь домой, она впустила в подъезд незнакомца, приняв его за одного из жильцов. Когда они зашли внутрь, мужчина схватил пенсионерку за горло, вырвал у нее из рук сумку с 50 тысячами рублей и важными документами, и скрылся.

Оказалось, что она была не единственной пострадавшей. 21 июля около часу дня в лифте дома №14/1 на улице Технической мужчина также напал на 81-летнюю пенсионерку: схватил ее за горло, повалил на пол и прижал ногой. Затем нападавший потребовал отдать все деньги и ценности. В результате он забрал у жертвы 7 тысяч рублей. Кроме того, в этот же день утром в подъезде дома № 80/1 на улице Крауля злоумышленник, толкнув в спину 87-летнюю женщину, забрал у нее сумку с 4-мя тысячами рублей и сотовым телефоном. По всем случаям ограблений в Екатеринбурге полиция уже возбудила уголовные дела – отделы № 9, 10 и 11 занимаются расследованием.

Подозреваемый на допросе признался в своих поступках и сказал, что украденные деньги потратил на личные нужды. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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