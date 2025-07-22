Офтальмолог объяснила, как связаны головная боль и зрение

Врач-офтальмолог ЦГБ № 24 Дарья Шмелева объяснила, какая связь существует между здоровьем глаз и мозга.

«Первое: это правило 20-20-20. То есть каждые 20 минут вы должны отстраняться от экрана компьютера, смотреть на расстояние 20 метров в течение 20 секунд. Для чего это нужно? Снижается спазм – и как следствие риск головных болей, – сказала она. – Следующее – это синий цвет, он разрушает гормон сна мелатонин. Поэтому после 20:00 цифровой детокс. Наконец, сухость глаз при работе с компьютером. Когда мы смотрим на экран, мы моргаем достаточно редко. Возникает синдром сухого глаза. То есть туманность в глазах, в голове, сухость, жжение, дискомфорт, головокружение и головные боли. Наши глаза – это продолжение головного мозга. И их защита важна для сохранения когнитивных функций».

Напомним, сегодня отмечают День мозга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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