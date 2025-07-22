В Екатеринбурге стали чаще покупать квартиры в новостройках

За последние три месяца екатеринбуржцы чаще стали покупать квартиры в новостройках – продажи выросли на 2%. Несмотря на небольшой прирост, город занял третье место среди всех миллионников России по количеству сделок. За квартал было заключено более 4,3 тысячи договоров на общую площадь более 220 тысяч квадратных метров.

Аналитики «Яндекс Недвижимости» отмечают, что застройщики активно идут на уступки – предлагают скидки и выгодные спецпредложения, чтобы не терять темпы продаж в текущих условиях рынка. Например, если в объявлениях средняя цена квадратного метра составляет 164 тысячи рублей, то реальные сделки заключаются по цене около 144 тысячи за «квадрат» – это дешевле на 12%.

«В целом рынок по-прежнему находится в ожидании смягчения позиции регулятора – потенциальное снижение ключевой ставки может стать дополнительным стимулом для сделок и оживления спроса», – отмечает коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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