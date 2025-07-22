В Сухом Логу водитель рейсового автобуса сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП

В Сухом Логу вчера в 19 часов на улице Юбилейной водитель рейсового автобуса сбил 64-летнего пешехода на остановке. После аварии он уехал с места происшествия, но затем вернулся. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм.
В облГАИ отметили, что в отношении водителя уже возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Сейчас полиция подробно разбирается, как и почему случилось происшествие. Назначены экспертизы, ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сухой Лог, Дарья Деменева
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