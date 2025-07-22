Клещи покусали почти 28 тысяч свердловчан

В этом году от укусов клещей пострадали уже 27,8 тыс. свердловчан. Это на 6% больше, чем в прошлом году, однако ниже среднего многолетнего показателя на 10%. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 167 человек (подтвержден у 43 пациентов), с подозрением на клещевой боррелиоз – 288 человек (подтвержден у 151).

Санитарные врачи исследовали около 26,7 тыс. клещей. В 42,8% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,3% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,17% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,18% проб найдены возбудители клещевого энцефалита. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году акарицидные мероприятия провели на всех подлежащих обработке территориях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube