В Кольцово задержали партию стоматологических товаров из Китая (ФОТО)

Свыше 200 стоматологических инструментов, материалов и комплектов для протезирования задержали таможенники в аэропорту Кольцово у пассажира, прибывшего из Пекина. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

Житель Екатеринбурга, 38-летний мужчина, следовал через «зеленый коридор» и попал под выборочный контроль. В его багаже инспекторы обнаружили почти 5 килограммов профессионального стоматологического оборудования. Пассажир пояснил, что работает в частной клинике и везет инструменты и материалы для служебного использования – часть купил, часть подарили в качестве рекламации. При этом он заявил, что не знаком с правилами декларирования таких товаров и не обратил внимания на информационные стенды и аудиоинформирование.

Таможня установила, что по характеристикам, количеству и назначению товары не являются предметами личного пользования и подлежали обязательному декларированию. По факту недекларирования возбуждено дело об административном правонарушении. Задержанные стоматологические товары направлены на экспертизу.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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