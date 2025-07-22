Водитель МАЗа сбил насмерть пешехода на переходе под Асбестом

В Асбестовском районе водитель грузовика насмерть сбил пешехода на нерегулируемом переходе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Трагедия произошла 22 июля днем на 1 км автодороги Окунева – Рефтинский. По предварительным данным, 65-летний водитель МАЗа с полуприцепом двигался из Асбеста в сторону Рефтинского и допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу по «зебре». Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность устанавливается.

ГАИ сообщает, что водитель грузовика имеет стаж более 45 лет, ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз. Освидетельствование показало, что он был трезв. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Фото ГАИ Свердловской области

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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