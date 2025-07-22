Свердловские врачи удалили гигантскую опухоль, «съевшую» часть черепа краснотурьинцу

В Свердловском областном онкодиспансере успешно прооперировали жителя Краснотурьинска с редким случаем гигантской доброкачественной опухоли головного мозга (менингиомой), которая разрушила кости черепа и выросла наружу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Житель Краснотурьинска поступил в отделение нейроонкологии, когда опухоль уже проросла кости черепа и распространилась наружу примерно на 10 сантиметров. При этом она не вызвала никаких симптомов. На вопрос, почему пациент так долго не обращался к врачам, хотя «вторая голова» росла буквально на глазах, мужчина ответить затруднился. В итоге новообразование достигло размеров примерно 15 на 15 сантиметров», – рассказал нейрохирург Свердловского областного онкодиспансера Павел Гвоздев.

Спасение пациента потребовало сложнейшей 7-часовой операции. Сначала рентгенхирурги «закупорили» сосуды, питавшие опухоль. Затем нейрохирурги удалили само новообразование, отделив его от мозга, провели пластику оболочки мозга и крупной вены. Так как опухоль разрушила кость, хирурги установили титановую сетку для восстановления формы черепа и сделали пластику кожи. Заботясь и о внешнем виде пациента, врачи удалили участок облысения, который теперь будет скрыт волосами. Операция прошла успешно, восстановление мужчины идет хорошо.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube