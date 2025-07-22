Автор книг «Лавр» и «Авиатор» приедет на фестиваль «Красная строка»

Организаторы ежегодного книжного фестиваля в Екатеринбурге «Красная строка» назвали еще одного хедлайнера. Им станет современный писатель Евгений Водолазкин, известный по романам «Лавр» и «Авиатор».

«Творчество Водолазкина – это уникальное сочетание исторической глубины, философской прозы и тонкого психологизма. Будучи доктором филологических наук и специалистом по древнерусской литературе, он мастерски переносит читателя в разные эпохи – от Средневековой Руси («Лавр») до советского времени («Авиатор») и наших дней («Брисбен», «Чагин»).

Его герои – люди на перепутье, ищущие смысл, веру и любовь в потоке времени. Критики называют его прозу «интеллектуальной, но пронзительно человечной», а зарубежные издания отмечают: «Водолазкин создает не просто романы – целые вселенные», – отмечают в пресс-службе фестиваля.

Как ранее писал «Новый День», «Красная строка» пройдет с 22 по 24 августа в Историческом сквере. Ее хедлайнером станет также Дарья Донцова, автор детективов, издаваемых в мягкой обложке. На счету писательницы почти 300 романов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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