Конные лучники из 11 стран съедутся в Свердловскую область

26 и 27 июля в поселке Верхнее Дуброво состоится фестиваль «Летофест», в рамках которого пройдут Всероссийские соревнования по конкуру «Кубок губернатора Свердловской области» и Международный турнир по конной стрельбе из лука «Кубок Дружбы Народов».

Как сообщили в ДИПе, в Дуброво приедут спортсмены из 11 стран и 14 регионов России. На соревнованиях по конной стрельбе из лука спортсмены в национальных костюмах будут на полном скаку поражать мишени. В состязаниях примут участие всадники из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Республики Гвинея, Йемена, ЮАР, Пакистана, Турции и Иордании.

Кроме того, гостей фестиваля ждет культурно-развлекательная часть. В течение двух дней там будут работать рестораны, ремесленные ярмарки, парки аттракционов, пройдут рыцарские турниры, тест-драйвы, выставка ретро-автомобилей.

Верхнее Дуброво, Елена Владимирова

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