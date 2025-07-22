На мокрой трассе разбился водитель, имевший 276 штрафов за нарушение ПДД

Сегодня днем на 103 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов насмерть разбился 39-летний водитель автомобиля «КИА К5».

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, мужчина ехал по мокрой от дождя дороге на высокой скорости и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте.

Погибший был жителем Пригородного района Нижнего Тагила, имел стаж вождения 19 лет, к административной ответственности привлекался 276 раз. Его состояние на момент ДТП будет уточнено после завершения химико-токсикологического анализа. Также известно, что автомобилист во время движения не был пристегнут ремнем безопасности.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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