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Вторник, 22 июля 2025, 15:04 мск

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Детский сад выплатит 200 тысяч за ушиб ребенка

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взыскала компенсацию в 200 тысяч рублей с детского сада № 43 после того, как один из воспитанников ударился лбом о скамью в раздевалке.

По предварительным данным, ребенок упал после того, как его толкнул сверстник, оставшись без присмотра воспитателей. Пострадавшего с ушибом госпитализировали в «девятку». В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что у ребенка после случившегося появились головные боли и бессоница.

«Суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с дошкольного учреждения в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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