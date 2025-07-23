Пассажиры Кольцово теперь могут сами пересекать госграницу

В Кольцово пассажиры теперь могут пересекать государственную границу без помощи сотрудников – по биометрии и документам, благодаря новой автоматической системе. Помимо этого, втрое увеличилось и количество кабин паспортного контроля – до 110, что позволило пропускать до 2200 пассажиров в час вместо 1300, отметили в пресс-службе аэропорта.

По словам гендиректора УК «Аэропорты Регионов» Евгения Чудновского, модернизация позволила также расширить зону ожидания в терминале и обновить инженерную инфраструктуру.

«За последние три года мы нарастили объем стран, в которые летаем. Сегодня это 37 государств. За первое полугодие мы уже перевезли 12,7 миллиона пассажиров, что на 2,2% больше к аналогичному периоду прошлого года. Российские авиакомпании выполняют рейсы в 24 иностранных государства, и с каждым годом показатели авиасообщения у нас растут. В 2024 году мы открыли три новые страны и планируем открывать новые маршруты и в 2025 году», – добавил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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