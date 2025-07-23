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Среда, 23 июля 2025, 12:41 мск

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Уральский бренд одежды потерял почти 50 миллионов из-за кибератаки

Уральский бренд одежды 12storeez лишился 48 миллионов из-за июньской кибератаки. Злоумышленники взломали корпоративную систему 1С, уничтожили часть внутренних данных и почти треть резервных копий, из-за чего в магазинах произошли массовые сбои в работе оборудования.

«Злоумышленники проникли в корпоративную систему 1С: для входа не требовалось двухфакторной аутентификации. Так они получили удаленный доступ к части нашей инфраструктуры, уничтожили часть внутренних данных и 30% резервных копий к ним. Произошли массовые сбои оборудования в магазинах. У касс создавались очереди, в работе сайта и приложения возникли ошибки. Злоумышленники вышли на связь и выдвинули ультиматум: 20 миллионов рублей в криптовалюте за ключи к расшифровке данных и за неразглашение информации из украденных корпоративных источников», – рассказали представители бренда в социальных сетях.

Автоматический мониторинг подал сигнал, после которого сотрудники магазина перекрыли внешний доступ ко всем IT-системам. Но убытков избежать не удалось: простой офиса стоил бренду 23 миллионов рублей, потерянные продажи в магазинах, которые не работали из-за атаки два дня – ещё 20 миллионов, услуги юристов и экспертов по кибербезопасности обошлись в 5 миллионов.

В 12storeez добавили, что данные клиентов не пострадали: «В первую очередь мы убедились в сохранности информации о пользователях. Персональные данные хранятся в кластере систем, куда не смогли проникнуть злоумышленники».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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