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Среда, 23 июля 2025, 12:41 мск

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Денис Паслер сам назначил врио главы Режа

Врио губернатора Денис Паслер назначил Евгения Чепчугова временно исполняющим полномочия главы Режа. Сегодня он приступил к исполнению своих обязанностей.

Евгений Чепчугов родился в 1979 году в Реже. Окончил УрГГГА по специальности «Горное дело». Работал инженером на ОАО «Уралмаш», прошел путь от главного специалиста до начальника отдела обогащения в ОАО «Святогор». Трудился заместителем директора Управления городским хозяйством в Реже. Занимал руководящие посты в АО «Малышевское рудоуправление» и АО «НПФ «Башкирская золотодобывающая компания». До настоящего времени занимал пост заместителя начальника отдела аудита и технологического сопровождения АО «Уралмеханобр».

В начале июня Евгений Чепчугов подал документы для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра Режа и даже вышел в финал, но заседание думы, на котором должно было состояться итоговое голосование, не состоялось – депутаты не смогли набрать кворум.

Напомним, согласно новому федеральному закону о местном самоуправлении глава субъекта РФ имеет право назначить врио главы муниципалитета в случае, если ни один из участников голосования не набрал нужного количества голосов.

Реж, Елена Владимирова

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