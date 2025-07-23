В Кушвинском лесничестве выявили два очага уссурийского полиграфа

В лесах Кушвинского лесничества Свердловской области выявлен вредитель хвойных лесов – уссурийский полиграф. Как сообщает Россельхознадзор, на этой территории установлен карантинный фитосанитарный режим на площади свыше 5 тысяч га.

«Установлен карантинный объект – имаго и личинки уссурийского полиграфа. Повреждения деревьев и насекомые выявлены севернее деревни Верхняя Баранча. Обнаружены 2 очага на общей площади 471 га», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», уссурийский полиграф был завезен на Урал несколько лет назад с Дальнего Востока. Вредитель очень плодовитый, и мелкие жучки очень быстро стали захватывать леса в Челябинской области и Пермском крае, а сейчас добрались до Свердловской области. По пессимистичному прогнозу, вредитель может полностью уничтожить пихтовые леса в Уральском регионе. Единственная мера борьбы с жуком – вырубка зараженных деревьев.

«Самый явный признак зараженной пихты – ярко-оранжевая хвоя. Если вы увидели такие деревья, нужно сообщать в Россельхознадзор, можно по телефону: 305-18-00. Инспекторы выедут на место, отберут образцы и проверят их в лаборатории», – говорила ранее заместитель руководителя Уральского управления Россельхознадзора Татьяна Патрушева.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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