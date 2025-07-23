Студентку задержали за кражу 800 тысяч у пенсионера по указке мошенников (ФОТО)

В Екатеринбурге задержали 21-летнюю студентку, которая похитила 800 тысяч рублей у 81-летнего мужчины по схеме телефонных мошенников. Об этом сообщили в городском УМВД.

Поводом для задержания стало обращение пожилого мужчины. Он рассказал, что «сотрудник телефонной компании» предупредил его об отключении стационарного телефона и попросил данные паспорта. Вскоре пенсионеру перезвонил «сотрудник МВД», и заявил, что данными завладели мошенники и переводят деньги за границу. Под этим предлогом злоумышленник убедил мужчину, что все его сбережения необходимо «задекларировать», передав «доверенному лицу», а потом бы накопления вернули. Он ждал курьера у калитки своего дома и назвал условный пароль «Помощь», после чего отдал девушке все свои накопления – 800 тысяч рублей. После получения денег девушка, следуя инструкциям кураторов, улетела в Москву, где перевела похищенную сумму в криптовалюту через обменный пункт. По возвращении в Екатеринбург она была задержана оперативниками.

Девушка, студентка одного из уральских вузов, признала свою причастность к краже. По ее словам, в начале 2025 года с ней через мессенджер связались неизвестные и предложили заработать. Необходимо было ездить по адресам и забирать деньги, а потом переводить их через ближайший банкомат или пункт обмена в криптовалюту.

В отношении задержанной возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, ей грозит до 6 лет колонии. Полиция проверяет ее причастность к другим эпизодам.

Всех, кто пострадал от действий этого курьера или располагает информацией о ее деятельности, просят звонить в полицию по телефонам: +7(343) 294-14-94, +7(343) 356-42-15 или 02 (102 с мобильного).

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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