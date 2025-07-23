Уральцам предложили оценить дороги, транспорт и ЖКХ

Жителям городов и районов Свердловской области предложили принять участие в соцопросе и оценить качество транспортной, дорожной, коммунальной инфраструктуры.
Горожане могут оценить качество и уровень организации предоставляемых услуг, выбрав один из вариантов ответа:
– полностью удовлетворен;
– в основном удовлетворен;
– скорее не удовлетворен, чем удовлетворен;
– частично не удовлетворен;
– не удовлетворен полностью;
– не пользуюсь услугой.
Выразить свое мнение можно до 31 декабря на сайте госуслуг.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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