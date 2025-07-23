В страны Азии экспортировали почти полтонны уральских самоцветов

За 2025 год в страны Азии экспортировали более 460 килограммов уральских изумрудов, демантоидов и нефрита.

Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, поставки изумруда в Индию увеличились на 76%. А в Китай за полгода отправили около 300 кг нефрита. В целом рост экспорта самоцветов увеличился на 9%.

По словам начальника таможни Алексея Фролова, новым импортером уральских камней стал Таиланд. Туда в этом году продали демантоидов на сумму более 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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