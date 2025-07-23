В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает, что завтра, 24 июля, в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.
Спасатели напоминают правила безопасности:
– не использовать электроприборы во время грозы;
– закрыть все окна и двери в помещении;
– проверить и очистить системы водоотведения от мусора;
– убрать с открытых площадок предметы, которые может унести ветер;
– не прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев;
– не пытаться преодолеть затопленные участки дороги.
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»