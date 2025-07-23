В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает, что завтра, 24 июля, в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.

Спасатели напоминают правила безопасности:

– не использовать электроприборы во время грозы;

– закрыть все окна и двери в помещении;

– проверить и очистить системы водоотведения от мусора;

– убрать с открытых площадок предметы, которые может унести ветер;

– не прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев;

– не пытаться преодолеть затопленные участки дороги.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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