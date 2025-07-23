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Среда, 23 июля 2025, 13:36 мск

Новости Екатеринбург

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ИИ будет анализировать УЗИ-изображения плода

Искусственный интеллект займется диагностикой врождённых патологий у самых маленьких – еще до их рождения, – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Врачи Центра Охраны здоровья матери и ребёнка совместно со специалистами Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова разрабатывают систему ИИ для раннего выявления Spina Bifida – тяжелого порока развития позвоночника и спинного мозга.
Технология будет анализировать УЗИ-снимки плода, обнаруживая даже незначительные отклонения. Сейчас алгоритм обучается на анонимных изображениях, предоставленных екатеринбургскими врачами. Планируется, что сервис станет бесплатным и будет доступен всем на сайте фонда «Спина бифида».

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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