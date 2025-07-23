Бастрыкин потребовал доклад о травмировании 3-летней девочки в вагоне метро

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал в СУ СКР Свердловской области доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в екатеринбургском метрополитене, об этом сообщили в центральном аппарате СК.

Накануне местные СМИ написали, что на станции метро «Проспект Космонавтов» машинист не заметил пассажиров – мать с маленькой девочкой – и начал закрывать двери вагона, вследствие чего ребенок получил травму головы.

Позже близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» заявил, что «девочку не зажало, и это очень хорошо». На видеозаписи видно, что двери начали закрываться, но мать ребенка придержала их руками, после чего они вышли из вагона. Указывается, что машинист был наказан, а метрополитен принес семье свои глубочайшие извинения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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