Отец посадил за руль 15-летнего сына и попал под арест

Суд назначил административный арест мужчине, который посадил за руль 15-летнего сына без прав и устроил скандал при оформлении. Сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В июле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток. Владелец машины, отец юноши, сидел на заднем сиденье. При оформлении материалов в отношении несовершеннолетнего водителя мужчина оказал яростное сопротивление: хватал полицейского за форму, отталкивал его, размахивал руками и нецензурно выражался, игнорируя требования прекратить противоправные действия. В итоге к нему применили физическую силу и спецсредства.

В суде местный житель признал вину по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, раскаялся и извинился перед стражами порядка. Он осознал, что не имел права передавать управление автомобилем ребенку, и признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Судья Режевского городского суда назначил правонарушителю наказание в виде 5 суток административного ареста.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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