Свердловчанин привез из отпуска лейшманиоз

Житель Свердловской области приехал из отпуска с лейшманиозом – кожной инфекцией, которую вызвал укус москита. Мужчина обратился к медикам с жалобами на небольшие узелковые образования на лице.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что заболевание сначала напоминает обычную простуду – проявляется невысокой температурой и общим недомоганием. Однако затем температура может резко повыситься до 40 градусов, что сопровождается поражениями кожи и слизистых. При кожной форме лейшманиоза на теле появляются язвы. Если своевременно не начать лечение, болезнь может поразить внутренние органы, включая печень и костный мозг. Нередко к основному заболеванию добавляются вторичные инфекции и пневмония. Без медицинской помощи лейшманиоз способен вызвать также психоэмоциональную дезадаптацию и другие нарушения психики.

Житель Екатеринбурга поначалу списал симптомы на обычную простуду и начал лечиться противовирусными препаратами и антибиотиками. Однако когда на коже появились язвы, а самочувствие не улучшалось, он решил обратиться к дерматологу. Лечение в этом случае потребовало немало времени, но в итоге завершилось успешно.

«Путешествие в Таиланд, Малайзию, Индию, страны Латинской Америки, на Кубу и в среднеазиатские страны (Азербайджан, Армению, Грузию, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан) сопряжено с риском некоторых инфекционных заболеваний, от которых нет вакцины. Единственной мерой профилактики лейшманиоза является предотвращение возможных укусов москитов. Для этого рекомендуется носить закрытую одежду и использовать репелленты. В помещениях необходимо пользоваться аэрозолями, отпугивающими насекомых, и иметь специальные сетки на дверях и окнах», – отметили в пресс-службе министерства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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