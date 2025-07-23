В Екатеринбурге ради марафона «Европа – Азия» перекроют дороги

В Екатеринбурге снова перекроют движение ради спортивного мероприятия. 10 августа, в воскресенье, пройдет легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Бегать спортсмены будут по улицам центра и Верх-Исетского района.
Так, с 00:01 09 августа до 19:00 10 августа движение ограничат по улице Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи.
С 06:00 до 09:00 10 августа будут закрыты улицы:
– Ленина, от Пушкина до Мичурина;
– Карла Либкнехта, от Малышева до Шевченко;
– Николая Никонова, от Карла Либкнехта до Царской;
– Царская, от Николая Никонова до Толмачева;
– Толмачева, от Царской до проспекта Ленина.
Также с 06:00 до 13:00 10 августа ограничения коснутся следующих участков улиц:
– Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
– 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
– Ленина, от Вайнера до Пушкина;
– четной стороны Ленина, от Репина до Вайнера;
– нечетной стороны Татищева, от Репина до Пирогова;
– Пирогова, от Татищева до Крауля;
– Крауля, от Пирогова до Мельникова;
– Мельникова, от Крауля до Репина;
– Репина, от Мельникова до Металлургов;
– четной стороны Металлургов, от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург.
На этих участках также изменят маршруты общественного транспорта и ограничат движение средств индивидуальной мобильности, включая проезжую часть и тротуары с 06:00 до 13:00 10 августа.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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