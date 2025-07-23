В Екатеринбурге ради марафона «Европа – Азия» перекроют дороги

В Екатеринбурге снова перекроют движение ради спортивного мероприятия. 10 августа, в воскресенье, пройдет легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Бегать спортсмены будут по улицам центра и Верх-Исетского района.

Так, с 00:01 09 августа до 19:00 10 августа движение ограничат по улице Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи.

С 06:00 до 09:00 10 августа будут закрыты улицы:

– Ленина, от Пушкина до Мичурина;

– Карла Либкнехта, от Малышева до Шевченко;

– Николая Никонова, от Карла Либкнехта до Царской;

– Царская, от Николая Никонова до Толмачева;

– Толмачева, от Царской до проспекта Ленина.

Также с 06:00 до 13:00 10 августа ограничения коснутся следующих участков улиц:

– Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;

– 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

– Ленина, от Вайнера до Пушкина;

– четной стороны Ленина, от Репина до Вайнера;

– нечетной стороны Татищева, от Репина до Пирогова;

– Пирогова, от Татищева до Крауля;

– Крауля, от Пирогова до Мельникова;

– Мельникова, от Крауля до Репина;

– Репина, от Мельникова до Металлургов;

– четной стороны Металлургов, от Репина до трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург.

На этих участках также изменят маршруты общественного транспорта и ограничат движение средств индивидуальной мобильности, включая проезжую часть и тротуары с 06:00 до 13:00 10 августа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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