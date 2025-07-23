Екатеринбуржец 70 раз ударил женщину ножом и катался в машине с ее телом

Следственный комитет раскрыл жестокое убийство 38-летней женщины благодаря ДНК-экспертизе. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили 19 июля в брошенном автомобиле на 318-м км трассы Пермь – Екатеринбург (Ревдинский район). Криминалисты нашли на крышке бензобака потожировой след. Молекулярно-генетическая экспертиза указала на 26-летнего жителя Екатеринбурга, ранее судимого за кражи, грабежи и угон. Его задержали в арендованной квартире на ул. Бебеля.

По версии следствия, вечером 18 июля обвиняемый через соцсети договорился встретиться с незнакомой для него женщиной, работающей в такси. Она согласилась на встречу, прибыв на своей машине. Когда машина немного отъехала и остановилась, мужчина напал на свою жертву со складным ножом, нанеся ей более 70 ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте. После убийства мужчина сел за руль, выехал из города, заправился, но, повредив колеса, бросил машину с телом в Ревдинском районе. Домой уехал на такси.

На допросе обвиняемый заявил, что убил женщину, потому что «просто ему в голову пришла мысль убить человека». Суд арестовал его по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ). Следствие проверяет его причастность к другим нераскрытым преступлениям.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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