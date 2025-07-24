В Свердловской области не хватает продавцов: им платят меньше, чем у соседей

На Свердловскую область приходится более 40% от всех вакансий продавцов и кассиров в Уральском федеральном округе, но по уровню предлагаемой зарплаты она занимает только четвертое место.

По данным исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с января по июнь в УрФО были открыты 33 000 вакансий для продавцов. На Свердловскую область приходится 41% от этого числа, далее идут Челябинская область (28%), Тюменская область (13%), Ханты-Мансийский АО (10%), Курганская область (4%) и Ямало-Ненецкий АО (3%).

Медианная зарплата, которую работодатели за последние три месяца указывали в вакансиях продавцов в Свердловской области, составила 48 400 рублей, тогда как ожидания кандидатов – 50 000 рублей. Из-за этого продавцов не хватает. На одну вакансию продавца приходится лишь 1,2 резюме потенциальных кандидатов, тогда как нормальное значение – 4,0 – 7,9 резюме на вакансию.

Больше всего продавцам предлагают работодатели в ЯНАО (65 900 руб.) и ХМАО (57 500 руб.), меньше всего – в Курганской области (42 100 руб).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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