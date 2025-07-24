Трое военнопленных с Урала вернулись в Россию

Среди военнопленных, которые сегодня ночью вернулись в Россию по обмену, трое бойцов из Свердловской области. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Среди тех, кто вернулся в Россию, трое наших ребят. Один из них – житель Режевского района. За него переживали земляки. Мама писала нам. Искренне рада. Второй возвратившийся – житель Каменска Уральского. Сейчас буду сообщать главам.

И третий из Екатеринбурга. Это завершение общего обменного списка в результате Стамбульских договоренностей. Ждём новых договоренностей и наших ребят из плена», – написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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