Уральский историк прочел зашифрованные письма французскому королю Генриху III об Иване Грозном

Старший научный сотрудник лаборатории эдиционной археографии УрФУ Сергей Рябов разгадал шифр французского посла в Дании Шарля де Данзе, который в 1570-х годах писал письма королю Франции Генриху III Валуа. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, письма от 1574 и 1577 годов историк обнаружил, транскрибировал и перевел во время работы в Национальной библиотеке Франции весной и летом 2025 года.

«Почти каждое дипломатическое послание эпохи Ренессанса – многоуровневый текст, содержащий в себе несколько сюжетов. Тогда свой шифр был у каждого дипломата, в том числе у Данзе, у которого, разумеется, отличался набором символов и их сочетанием с буквами, понятиями и терминами, – рассказывает Сергей Рябов. – Если говорить о послании от 14 октября 1574 года, то оно посвящено по большей части французским планам сохранения корон Речи Посполитой после бегства из Польши летом 1574 года Генриха де Валуа, избранного годом ранее королем и великим князем этой соседней с Московским царством страны».

Не предупредив шляхту о своем отъезде, герцог Анжуйский отправился во Францию, чтобы стать ее монархом после кончины своего брата Карла IX, умершего поздней весной 1574 года. В письме Шарль де Данзе описывает планы, как оставить за сбежавшим правителем венец Речи Посполитой, так как французский королевский дом не хотел терять влияние в Польше.

Второе письмо, от 28 февраля 1577 года, посвящено вопросам французской торговли на Балтике, а также планам создания польско-шведского союза, направленного против Ивана Грозного.

В нем историк смог разобрать такие строки: «Недавно король Швеции [Юхан III Васа] отправил посольство к Трансильванцу, коего именуют королем Польши [Стефан Баторий], для подтверждения условий их союза против Московита [Иван Грозный] <...>. Нет сомнений в том, что прошлым летом Московит подчинил себе большую часть Ливонии [ныне – территория стран Балтии] <...>. Трансильванец выступил с несколькими отрядами навстречу упомянутому Московиту. Однако я до сих пор не слышал, что те или другие свершили что-либо достойное упоминания».

Послания Шарля де Данзе, поясняет историк, являются одним из главных источников реконструкции внешней политики французского королевского двора в Балтийском регионе во второй половине XVI века. Однако писем, депеш и другой корреспонденции Данзе в период 1570-х крайне мало, поэтому любой документ представляет большой интерес.

Дешифровка дипломатического шифра – работа, с которой ученый-медиевист, франковед, сталкивается нечасто. В отечественной историографии в последний раз ряд французских дипломатических шифров эпохи Ренессанса разгадала известный исследователь и палеограф Александра Люблинская еще в конце 1960-х годов. Французские исследователи приблизились к дешифровке ряда рукописей, но символьный код Данзе оставался неразгаданным. Исследователю УрФУ помогла скрупулезная и сложная работа по сопоставлению символов шифра с буквами и словосочетаниями, вместе с обращением к дешифровальным книгам эпохи Ренессанса.

«Сегодня у нас есть возможность наконец заглянуть за кулисы международных отношений эпохи Религиозных войн и выяснить, какие тайны скрывала французская дипломатия, действовавшая на севере Европы во второй половине XVI века, – говорит Сергей Рябов. – Несмотря на несомненную значимость открытия, надо понимать, что впереди еще много неразгаданных символьных кодов дипломатии последних Валуа, за расшифровкой которых могут скрываться новые открытия, которые позволят иначе, по-новому взглянуть на внешнеполитические проблемы, волновавшие французский королевский двор на излете эпохи Ренессанса».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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