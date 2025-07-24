Цену за час парковки у железнодорожного вокзала взвинтили

Цена часа парковки у железнодорожного вокзала «Екатеринбург Пассажирский» взлетела до 400 рублей. Бесплатно можно постоять только 15 минут. Все, что свыше, оплачивается.

Отметим, что эта парковка находится в частных руках – ее обслуживает АО «РВ Екатеринбург». К компании уже неоднократно высказывали претензии в связи с неадекватным ценообразованием. Для сравнения, сутки парковки в аэропорту Кольцово стоят 800 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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