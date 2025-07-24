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Четверг, 24 июля 2025, 11:22 мск

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Столовую спортлагеря в Северке закрыли из-за массового отравления

Пищеблок спортивного комплекса «Песчаное» в поселке Северка закрыли на два месяца из-за массового отравления на прошлой неделе, с 14 по 17 июля. Суд установил, что санитарные нормы здесь нарушались неоднократно.

Так, сырье хранили и распаковывали в комнате, где переодеваются работники, на оборудовании не было маркировки, еду готовили не по правилам, меню для детей не было разработано и согласовано, работники не проходили обязательную гигиеническую подготовку, вода из скважины использовалась без проверки на безопасность, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Работу столовой временно остановили до решения Железнодорожного районного суда.

Северка, Дарья Деменева

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