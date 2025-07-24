Екатеринбуржцы не могли улететь в Сочи по 5-7 часов

Утром в екатеринбургском аэропорту массово переносили рейсы в Сочи – на 5-7 часов. Это следует из информации на онлайн-табло Кольцово.

Так, самолет «Победы» вместо 05:35 вылетел только в 10:20, а рейс «России» задержали почти на 7 часов – он отправится только в 13:30.

Обратные рейсы из Сочи тоже опаздывали: самолет «России» ожидается в 12:25 вместо 04:50, а «Победа» задержалась больше чем на 4 часа и прилетела в 9:24.

Как отметил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале, в аэропортe Сочи действовали временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент все ограничения сняты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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