На Урале задержали рецидивиста, напавшего на пенсионерку ФОТО)

В Екатеринбурге оперативники задержали ранее судимого мужчину по подозрению в разбойном нападении на пенсионерку. Об этом сообщили в городском УМВД.

23 июля вечером 71-летняя женщина обратилась в полицию. По ее словам, в районе дома № 31 на ул. Самолетной мужчина толкнул ее, угрожал ножом и похитил смартфон за 8 тысяч рублей. Пенсионерка запомнила, что нападавший был в черной куртке, серых спортивных брюках, черной кепке и медицинской маске.

Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам, 46-летний рецидивист был ранее судим за кражи и грабежи. По данным полиции, мужчина сдал телефон в ломбард, куда именно, правоохранители выясняют. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Разбой». Его проверяют на причастность к другим нападениям.

Всех, у кого есть информация о подозреваемом или о пострадавших от его действий, полицейские просят звонить по телефонам: +7(343) 294-14-94, +7(343) 356-42-13 или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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