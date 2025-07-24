Улицу Мамина-Сибиряка закроют на месяц

Специалисты ЕТК закроют движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка на участке от улицы Челюскинцев до улицы Азина с 1 по 31 августа.

Как уточнили в мэрии, это связано со строительством тепловой сети. В период ремонта будут установлены дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта останется без изменений.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube