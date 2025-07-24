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Четверг, 24 июля 2025, 13:42 мск

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В двигатель самолета, летевшего из Читы в Москву, попала птица

При выполнении рейса U694 «Чита – Москва» авиакомпании «Уральские авиалинии» во время разбега воздушного судна в двигатель попала птица.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, для обеспечения безопасности пассажиров экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку. Инженерно-технический состав проводит инспекцию двигателя на предмет повреждений.

В связи с временной неисправностью воздушного судна время вылета рейса U694 перенесено.

Пассажиры (146 человек) на время ожидания размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками в соответствии с ФАП-82. Плановое время отправки рейса 24.07.2025 в 23:00 (местное время).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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